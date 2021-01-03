Член Зала славы баскетбола Пол Уэстфал умер в возрасте 70 лет
Скончался американский баскетболист и тренер Пол Уэстфал. Об этом сообщила Национальная баскетбольная ассоциация (NBA).
В августе 2020 года у Уэстфала диагностировали рак головного мозга.
Уэстфал играл на позиции атакующего защитника за Университет Южной Калифорнии, в 1972 году его выбрала на драфте команда «Бостон Селтикс». В 1974 в составе этой команды он стал чемпионом NBA.
Также Уэстфал выступал за команды «Финикс Санз», «Нью-Йорк Никс» и «Сиэтл Суперсоникс», проведя в NBA 12 сезонов.
В качестве тренера он работал с командами «Финикс Санз», «Сиэтл Суперсоникс», «Даллас Маверикс» и «Сакраменто Кингз». В 2016 году завершил тренерскую карьеру.
Пол Уэстфал — пятикратный участник Матча всех звезд. В Зал славы баскетбола его ввели в 2019 году.