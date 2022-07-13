Член совета директоров «Динамо» Степашин рассказал о подготовке клуба к чемпионату России
Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин назвал основные задачи команды во время подготовки к чемпионату России. Об этом сообщил сайт kp.ru.
Он отметил, что большая проблема клуба — это оборона. Ее ослабил уход некоторых футболистов, уточнил Степашин.
«Главное сейчас — усиление задней линии, над чем работает „Динамо“. Я думаю, в ближайшее время должно произойти очень серьезное усиление», — заключил он.