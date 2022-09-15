Член сборной команды России по пауэрлифтингу Мазипова рассказала, как не потерять вкус к жизни после травмы | 360°

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Член сборной команды России по пауэрлифтингу Мазипова рассказала, как не потерять вкус к жизни после травмы

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Член сборной команды России по пауэрлифтингу лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Марина Мазипова в беседе с РИАМО рассказала, как не потерять желание жить после тяжелой травмы, а также как добиться высоких результатов в спорте.

Мазипова неоднократно становилась победителем и призером всероссийских соревнований в весовой категории до 86 килограммов. Сейчас она активно готовится к Кубку России, который состоится в октябре в Брянске.

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После падения с высоты и тяжелой травмы Марине пришлось долго восстанавливаться и приспосабливаться к инвалидной коляске. Около шести лет назад она решила тренироваться в спортивном зале X-line в краснозаводском КДЦ «Радуга» у многократного победителя и призера международных и всероссийских соревнований по пауэрлифтингу Анатолия Пауесова.

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«Иногда к нам в гости приезжает глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Юрьевич Токарев. Он спортсмен — так же, как и я, занимается пауэрлифтингом, показывает достойные результаты в жиме. Было здорово вместе провести тренировку», — сообщила Марина.

Спортсменка вспоминает, как едва не поставила точку в пауэрлифтинге из-за одних соревнований. Лишь многочисленные тренировки, вера в себя и ее семья помогли продолжить ей и дальше заниматься спортом.

«Это был 2016 год. Во время выступления я допустила технические ошибки, и результаты не были засчитаны. В этот момент мне хотелось все бросить, ведь столько сил было вложено в подготовку — и вдруг провал. Но я все переосмыслила, провела работу над ошибками и продолжила тренировки. Чтобы победить, нужно много трудиться и не жалеть себя». Ведь преодоление неудач дает импульс двигаться дальше», — резюмировала Мазипова.

Спортсмены

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