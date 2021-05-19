Член Конгресса США призвал объявить КНР дипломатический бойкот

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что ведущим государствам нужно отказаться от участия в Олимпийских играх, которые состоятся в Китае, написал ТАСС.

Как она считает, необходимо избавить китайское правительство от такой чести, как присутствие на мероприятии глав государств. Пелоси подчеркнула, что международное сообщество должно объявить о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр, сообщил iReactor.

«Я предлагаю и присоединяюсь к тем, кто это тоже предлагает, дипломатический бойкот», — подчеркнула политический деятель.

Зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля будущего года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.