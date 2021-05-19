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    19 мая 2021, 11:01

    Член Конгресса США призвал объявить КНР дипломатический бойкот

    Полина Петрова

    Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что ведущим государствам нужно отказаться от участия в Олимпийских играх, которые состоятся в Китае, написал ТАСС.

    Член Конгресса США призвал объявить КНР дипломатический бойкот

    Как она считает, необходимо избавить китайское правительство от такой чести, как присутствие на мероприятии глав государств. Пелоси подчеркнула, что международное сообщество должно объявить о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр, сообщил iReactor.

    «Я предлагаю и присоединяюсь к тем, кто это тоже предлагает, дипломатический бойкот», — подчеркнула политический деятель.

    Зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля будущего года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.