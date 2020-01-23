Член Госдумы оценил приостановку работы антидопинговой лаборатории в Москве
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев пояснил, как решение WАDА повлияет на работу РУСАДА. Об этом сообщило радио Sputnik.
Свищев уточнил, что действия WADA усложняют деятельность РУСАДА. Так, российскому агентству «теперь нужно заключать дополнительные соглашения с международными лабораториями».
«Это дополнительные расходы. Плюс к этому начинают действовать новые спортивные санкции. Предстоит сложнейшая работа, чтобы помочь РУСАДА и всему российскому спорту вернуться на арену. Все решения оспариваются: и наша федерация, и десятки других, и спортсмены подали иски. Я надеюсь, что суд примет справедливое решение, отменит ряд незаконных бездоказательных обвинений, которые сейчас выдвигает WADA», — подчеркнул член Госдумы.
Ранее всемирное антидопинговое агентство WADA временно остановило работу московской антидопинговой лаборатории.