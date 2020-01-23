Член Госдумы оценил приостановку работы антидопинговой лаборатории в Москве

Свищев уточнил, что действия WADA усложняют деятельность РУСАДА. Так, российскому агентству «теперь нужно заключать дополнительные соглашения с международными лабораториями».

«Это дополнительные расходы. Плюс к этому начинают действовать новые спортивные санкции. Предстоит сложнейшая работа, чтобы помочь РУСАДА и всему российскому спорту вернуться на арену. Все решения оспариваются: и наша федерация, и десятки других, и спортсмены подали иски. Я надеюсь, что суд примет справедливое решение, отменит ряд незаконных бездоказательных обвинений, которые сейчас выдвигает WADA», — подчеркнул член Госдумы.

Ранее всемирное антидопинговое агентство WADA временно остановило работу московской антидопинговой лаборатории.