Боец смешанных единоборств Денис Гольцов обсудил с РИА «Новости» поражение россиянина Петра Яна от американца Алджамейна Стерлинга на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Я думаю, что результат боя — это чистой воды политика. Конечно, Яна обокрали. Стерлинг в первом раунде отпинывался ногами и бегал спиной назад, а судьи отдали ему победу в нем. Это полный бред», — цитирует Гольцова «Газета.ru».

Он выразил уверенность, что Яну дадут реванш. По его мнению, российской боец проведет какой-то промежуточный поединок, после чего может состояться реванш со Стерлингом.