«Чистое мастерство»: футбольный эксперт оценил разгромную победу «Зенита»
«Зенит» обыграл «Локомотив» с разгромным счетов 6:1. Помимо того, что был какой-то фарт, но голы все мастерские были, отметил в беседе с «360» футбольный эксперт Андрей Малосолов.
«Ну просто вот мастерски все исполнено действительно. Были там претензии по моментам связанным, возможно с тем, что судья чего-то не заметил, но в целом, конечно, удивительно насколько хорошие и красивые голы были забиты», — отметил Малосолов.
Собеседник «360» добавил, что не надо забывать, что перед «Зенитом» стояла конкретная, совершенно осязаемая цель — стать дома чемпионами. И, наверное, как предположил Малосолов, руководство пообещало особенные премиальные, «чтобы не откладывать это дело в долгий ящик»
Но и помимо этого чистое мастерство, тут не отнять. Очень хороший у „Зенита“ подбор футболистов классных, ну и безусловно выдающийся матч провел и Азмун, и Дзюба, и Малком — это вот лидеры команды
Тренер «Локомотива» Марко Николич, по словам эксперта, показал себя очень неплохим стратегом и тактиком.
«Я думаю, что он, конечно, готовился к этому матчу и выставил совершенно отличный и боевой состав. Но вот нашла коса на камень и здесь, конечно, я не ожидал, например, что будет такой счет, вообще мне казалось, что „Локомотив“ в этом матче отберет очки, но настрой, физические кондиции и технические качества лидеров „Зенита“ сделали свое дело», — отметил Малосолов.
При этом, по его мнению, у «Локомотива» есть все шансы упустить второе место в случае, если «Спартак» завтра в Туле обыграет «Арсенал». Но и тут есть множество нюансов: «Спартак» тоже часто оступается в последних матчах.
Тогда, конечно, интрига будет до последнего держаться и если с чемпионом у нас уже все стало ясно, то с командами первой тройки — со вторым и третьем местом, — будет ясно в последующие два тура
По логике этого чемпионата Николичу надо давать работать, потому что он показал, что он очень неплохой специалист, считает эксперт. Он отметил, что ходят слухи о том, что в «Локомотиве» будут какие-то перемены, возможно поменяют Николича и пол состава. Но это пока только слухи, подчеркнул Малосолов.
Футбольный клуб «Зенит» обыграл «Локомотив» и в третий раз досрочно стал чемпионом России. Матч 28-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) прошел в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые выигрывали чемпионат России последние два сезона.