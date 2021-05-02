«Чистое мастерство»: футбольный эксперт оценил разгромную победу «Зенита»

«Зенит» обыграл «Локомотив» с разгромным счетов 6:1. Помимо того, что был какой-то фарт, но голы все мастерские были, отметил в беседе с «360» футбольный эксперт Андрей Малосолов.

«Ну просто вот мастерски все исполнено действительно. Были там претензии по моментам связанным, возможно с тем, что судья чего-то не заметил, но в целом, конечно, удивительно насколько хорошие и красивые голы были забиты», — отметил Малосолов.

Собеседник «360» добавил, что не надо забывать, что перед «Зенитом» стояла конкретная, совершенно осязаемая цель — стать дома чемпионами. И, наверное, как предположил Малосолов, руководство пообещало особенные премиальные, «чтобы не откладывать это дело в долгий ящик»

Но и помимо этого чистое мастерство, тут не отнять. Очень хороший у „Зенита“ подбор футболистов классных, ну и безусловно выдающийся матч провел и Азмун, и Дзюба, и Малком — это вот лидеры команды Андрей Малосолов Футбольный эксперт

Тренер «Локомотива» Марко Николич, по словам эксперта, показал себя очень неплохим стратегом и тактиком.

«Я думаю, что он, конечно, готовился к этому матчу и выставил совершенно отличный и боевой состав. Но вот нашла коса на камень и здесь, конечно, я не ожидал, например, что будет такой счет, вообще мне казалось, что „Локомотив“ в этом матче отберет очки, но настрой, физические кондиции и технические качества лидеров „Зенита“ сделали свое дело», — отметил Малосолов.

При этом, по его мнению, у «Локомотива» есть все шансы упустить второе место в случае, если «Спартак» завтра в Туле обыграет «Арсенал». Но и тут есть множество нюансов: «Спартак» тоже часто оступается в последних матчах.

Тогда, конечно, интрига будет до последнего держаться и если с чемпионом у нас уже все стало ясно, то с командами первой тройки — со вторым и третьем местом, — будет ясно в последующие два тура Андрей Малосолов Футбольный эксперт

По логике этого чемпионата Николичу надо давать работать, потому что он показал, что он очень неплохой специалист, считает эксперт. Он отметил, что ходят слухи о том, что в «Локомотиве» будут какие-то перемены, возможно поменяют Николича и пол состава. Но это пока только слухи, подчеркнул Малосолов.

Футбольный клуб «Зенит» обыграл «Локомотив» и в третий раз досрочно стал чемпионом России. Матч 28-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) прошел в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые выигрывали чемпионат России последние два сезона.