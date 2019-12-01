Число желающих пойти на ЧЕ в Петербурге превысило количество мест

Отмечается, что соперниками сборной России по группе В на данном этапе чемпионата Евро-2020 стали сборные Бельгии, Финляндии и Дании.

Стали известны соперники сборной России по группе на Евро-2020 Подробнее

Первый матч пройдет 13 июня, в котором Россия выйдет на поле против сборной Бельгии в Санкт-Петербурге. Там же на втором матче в группе будет играть против команды Финляндии 17 июня. Заключительный матч этапа состоится 22 июня между Россией и Данией в Копенгагене.

Помимо этого в Санкт-Петербурге пройдет еще одна встреча группового этапа между сборными Финляндии и Бельгии 22 июня, а также одна игра ¼ финала турнира 3 июля.

Евро-2020 будет проходить с 12 июня по 12 июля. 30 сентября в УЕФА сообщили, что из-за плотного графика Санкт-Петербург станет единственным российским городом, который поучаствует в турне Кубка Европы.

Соперники российской сборной стали известны по итогам жеребьевки, прошедшей 30 ноября.