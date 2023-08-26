Спорт 26 августа 2023, 20:22 Число девочек-футболисток выросло в России РФС: число занимающихся футболом девочек выросло в России почти на пять тысяч unsplash.com

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Количество занимающихся футболом девочек выросло в стране почти на пять тысяч. Об этом ТАСС рассказала глава департамента женского футбола РФС Мария Сучкова.

По состоянию на конец 2021 года в спортивных школах числились 13 тысяч девочек, на конец 2022-го — чуть больше 18 тысяч. В абсолютных значения это небольшие цифры, особенно по сравнению с числом мальчиков-футболистов, отметила Сучкова.

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«Но мы видим, что девчонок становится все больше именно в ранних возрастах — семь-девять лет. И этот рост уже идет в хорошей прогрессии», — рассказала она.

В Химках 2 сентября пройдут соревнования на Кубок футбольных мам. Мероприятие состоится на стадионе «Родина. За победу в состязаниях поборются 16 команд из Подмосковья, Москвы, Брянска и Смоленска.