Спорт 14 декабря 2023, 13:28 Чиновников МОК обвинили во вреде олимпийскому движению Путин заявил, что чиновники МОК могут похоронить олимпийское движение Unsplash

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Действия чиновников Международного олимпийского комитета (МОК) рискуют привести к гибели всего олимпийского движения. Об этом на прямой линии в Гостином Дворе заявил президент Владимир Путин.

Таким образом глава государства оценил условия МОК по допуску спортсменов из России и Белоруссии на Олимпиаду-2024 в Париже.

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«Все, что эти чиновники приняли в отношении российских спортсменов, полностью извращает идеи Пьера де Кубертена. Олимпийское движение создавали, чтобы объединять людей», — сказал он.

Путин подчеркнул, что нынешние чиновники слишком увлеклись бизнес-стороной сугубо спортивного вопроса.

«Они просто попали в зависимость от своих западных спонсоров. Если продолжат действовать в таком ключе, то похоронят олимпийское движение. Страдает сама идея олимпизма», — добавил президент.

МОК ранее объявил о допуске атлетов из России и Белоруссии до Олимпиады в Париже в нейтральном статусе, без гимна, флага и любой национальной символики.