Спорт 02 мая 2023, 17:50 Чиновники мирового спорта часто пренебрегают принципами олимпизма — Путин Президент Путин: западные спортивные чиновники наносят ущерб олимпийскому движению Пресс-служба Кремля

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Международные спортивные чиновники часто пренебрегают принципами олимпизма, нанося ущерб олимпийскому движению. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, сообщил ТАСС.

Глава государства отметил, что российские спортсмены продолжают принимать участие в различных международных соревнованиях. При этом им мешают международные спортивные чиновники, как именно президент уточнять не стал, но отметил, что эти действия не соответствуют принципам олимпизма.

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В ответ на доклад министра спорта РФ Олега Матыцина о ситуации по организации международных состязаний Владимир Путин заметил, что на данный момент эта система построена на излишней коммерциализации. Он также подчеркнул, что спорт должен стать связующим звеном между народами и странами в условиях конфликтов.

«По мере укрепления многополярности современного мира ситуация будет меняться и в международном спорте. Будет меняться в лучшую сторону. Во всяком случае, я на это очень надеюсь», — подытожил российский лидер.

В конце марта МОК выпустил рекомендацию допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусских и российских атлетов, которые не поддерживают проведение спецоперации. При этом атлетов, связанных с органами безопасности или вооруженными силами своих стран, комитет рекомендовал отстранить от участия в турнирах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия выработает свою позицию в ответ на ограничения для спортсменов, которые принял МОК.