Чимаев нокаутировал Мершарта за 17 секунд

Он одолел соперника первым же ударом в голову.

В том же турнире американка Маккензи Дерн победила уроженку Ирака Ранду Маркос в первом раунде с помощью рычага локтя. Бразилец Паулу Коста ударом ноги в голову разгромил Джорни Ньюсона в предварительном карде. А американец Дэймон Джексон гильотиной победил Мирсада Бектича в третьем раунде.

Чимаев, Дерн, Коста и Джексон получили стандартный бонус в размере 50 тысяч долларов сверх гонорара за лучшие выступления в UFC.

Чимаева называют новым Хабибом. Шведский спортсмен три раза победил в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) за 66 дней, таким образом побил рекорд промоушена. До этого он принадлежал бразильцу Джонни Уоркеру, который выиграл три поединка за 105 дней.

Перед турниром Чимаев поспорил с Мершартом. Швед усомнился, что мастерство американского бойца в бразильском джиу-джитсу соответствует его статусу. Он также добавил, что сможет вынудить соперника сдаться с помощью удушающего приема.