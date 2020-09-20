facebook_pixel
    20 сентября 2020, 12:31

    Чимаев нокаутировал Мершарта за 17 секунд

    Алена Макаренко

    Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев нокаутировал американца Джеральда Мершарта на турнире UFC Fight Night 178 за 17 секунд. Об этом сообщило MMA Junkie.

    Он одолел соперника первым же ударом в голову.

    В том же турнире американка Маккензи Дерн победила уроженку Ирака Ранду Маркос в первом раунде с помощью рычага локтя. Бразилец Паулу Коста ударом ноги в голову разгромил Джорни Ньюсона в предварительном карде. А американец Дэймон Джексон гильотиной победил Мирсада Бектича в третьем раунде.

    Чимаев, Дерн, Коста и Джексон получили стандартный бонус в размере 50 тысяч долларов сверх гонорара за лучшие выступления в UFC.

    Чимаева называют новым Хабибом. Шведский спортсмен три раза победил в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) за 66 дней, таким образом побил рекорд промоушена. До этого он принадлежал бразильцу Джонни Уоркеру, который выиграл три поединка за 105 дней.

    Перед турниром Чимаев поспорил с Мершартом. Швед усомнился, что мастерство американского бойца в бразильском джиу-джитсу соответствует его статусу. Он также добавил, что сможет вынудить соперника сдаться с помощью удушающего приема.

    Новости SMI.FM