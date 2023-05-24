Спорт 24 мая 2023, 18:46 Четырехматчевую дисквалификацию Соболева обжалуют «Спартак» обжалует решение о дисквалификации футболиста Соболева на четыре матча РИА «Новости»

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Московский «Спартак» обжалует решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза о дисквалификации нападающего Александра Соболева на четыре матча. Об этом заявил руководитель пресс-службы ФК Дмитрий Зеленов, сообщил ТАСС.

«Александр на заседании принес извинения, спокойно и честно ответил на вопросы членов комитета», — сказал Зеленов.

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Он отметил, что клуб запросит полный текст решения и после этого его обжалует.

РФС дисквалифицировал спортсмена за непристойный жест в адрес соперника в игре 28-го тура «Мир» — Российской премьер-лиги против ЦСКА. Позже Соболев извинился перед болельщиками за неспортивное поведение на поле.

Матч проходил в воскресенье, 21 мая. На 69-й минуте судья Сергей Карасев удалил с поля Соболева и Рошу. За неприличный жест в адрес защитника ЦСКА футболист получил красную карточку.