Четырехкратному олимпийскому чемпиону вводили тайные инъекции

Бегун Мо Фара получил четыре тайных инъекции в 2014 году. После введения препарата в организм спортсмен должен был в течение шести дней внести информацию об уколах в форму допинг-контроля, но не сделал этого.

Об этом стало известно телеканалу «Би-би-си» от источника. По его информации, уколы L-карнитина спортсмену сделал главврач Федерации легкой атлетики Великобритании (UK Athletics) Роб Чакраверти в 2014 году — перед Лондонским марафоном. По антидопинговым правилам, L-карнитин можно вводить в организм, если его количество не превышает 50 миллилитров. По данным издания, бегун в общей сложности получил 13,5 миллилитра из четырех инъекций.

Ранее спортсмен отрицал, что делал уколы L-карнитина перед Лондонским марафоном. Этот вопрос ему уже задавали через год после соревнования представители Американского антидопингового агентства (USADA).

Бегун четыре раза становился олимпийским чемпионом в беге на пять и 10 тысяч метров.