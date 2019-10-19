Четыре подмосковных спортсмена вошли в сборную России по кикбоксингу

Четыре спортсмена из Подмосковья представят Россию на мировой арене по кикбоксингу. Турнир пройдет в Боснии и Герцеговине. Сборы и финальные тренировки прошли в Истринском городском округе.

Источник фото: телеканал «360»

Каждый день ребята оттачивают на ринге удары. Через пару дней они отправятся на чемпионат мира. Нужно усиленно тренироваться, чтобы максимально согнать вес. От Подмосковья в российскую сборную вошел один парень и три девушки. Кристина Исмаилова — пятикратная чемпионка России, обладательница Кубка мира и трехкратный бронзовый призер чемпионата Европы.

«В любом случае это очень волнительно и сложно, но настрой серьезный. Каких-то пустых волнений нет, все по существу. Все готовы, вся команда наша, областная», — отметила Кристина Исмаилова, мастер спорта международного класса по кикбоксингу.

На турнир поедут и те, кто впервые будет представлять страну на мировом уровне. Среди таких — спортсмен из Подольска — Борис Шикунов.

Источник фото: телеканал «360»

«Я в спорте уже давно. С шести лет я занимался футболом, потом и карате, и рукопашный бой, и бокс, вот это все перешло в более хороший результат. И в кикбоксинге у меня стало получаться. Вот, на мир еду. Он раз в два года, и ждать еще одного момента, чтобы победить мир — тоже очень долго», — рассказал Борис Шикунов, двукратный чемпион Европы по кикбоксингу.

В составе сборной — чемпионы России. Они съехались со всей страны, чтобы стать лучшими на мировой арене. Каждый со своим характером, техникой, и объединять их приходится как физически, так и морально.

«Стараемся ребятам привить такой важный момент, что вы представляете громадную страну нашу — Россию. Нужно быть лидерами в своей весовой категории и на чемпионате мира выступать уверенно. Ну и учитывая, что есть за спинами свой опыт выступления на международном ринге, стараемся передавать, чтобы ребята были морально готовы к сложным боям», — объяснил Игорь Кулбаев, старший тренер сборной команды России по кикбоксингу.

Источник фото: телеканал «360»

Уже на следующей неделе кикбоксеры будут защищать честь России на мировой арене в Боснии и Герцеговине. Президент федерации кикбоксинга Московской области Алексей Батин надеется, что спортсмены вернутся с победой.

«Это основной старт в текущем году для сборников. В составе сборной России у нас четыре спортсмена из Московской области. Это хороший результат, хороший показатель нашей региональной федерации. Все ребята в этом году выиграли чемпионаты России и отобрались в сборную страны», — подчеркнул Батин.

Чемпионат мира пройдет в городе Сараево. Будет учитываться и командный зачет, ведь на турнире представлено 19 весовых категорий.