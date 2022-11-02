Четыре новых трамплина возведут в Нижнем Новгороде | 360°

Спорт 02 ноября 2022, 23:29 Четыре новых трамплина возведут в Нижнем Новгороде

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Строительство четырех трамплинов начнется в Нижнем Новгороде. В ближайшее время специалисты займутся разработкой проектов для двух из них. Об этом сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В городе появится четыре новых трамплина — К‑20, К‑30, К‑95 и К‑125. О сроках постройки станет известно после подготовки всех необходимых документов.

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Трамплины К‑20 и К‑30 будут предусмотрены для тренировок детей, чей возраст не превышает 11 лет. К‑95 и К‑125 же подойдут для занятий взрослых.

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