Четыре новых трамплина возведут в Нижнем Новгороде | 360°

02 ноября 2022, 23:29
Четыре новых трамплина возведут в Нижнем Новгороде
Строительство четырех трамплинов начнется в Нижнем Новгороде. В ближайшее время специалисты займутся разработкой проектов для двух из них. Об этом сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
В городе появится четыре новых трамплина — К‑20, К‑30, К‑95 и К‑125. О сроках постройки станет известно после подготовки всех необходимых документов.
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Трамплины К‑20 и К‑30 будут предусмотрены для тренировок детей, чей возраст не превышает 11 лет. К‑95 и К‑125 же подойдут для занятий взрослых.
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