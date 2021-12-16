Четыре игрока покинут «Спартак» после ухода Витории

После ухода главного тренера Руя Витории «Спартак» могут покинуть сразу четыре игрока. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

Речь идет о защитниках Николае Рассказове и Айртоне, а также полузащитниках Александре Ломовицком и Йоритте Хендриксе. Айртона клуб готовится продать в январе, так как бразилец хочет попробовать свои силы в Европе. Ломовицкий планирует перейти в казанский «Рубин». А Рассказов и Хендрикс не входят в планы нового тренера клуба Паоло Ваноли, написала «Свободная пресса».