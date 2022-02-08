Четыре футболиста «Зенита» могут пропустить матч с «Бетисом»

Петербургский «Зенит» может сыграть без четырех футболистов в матче Лиги Европы против «Бетиса». Об этом сообщило издание «Чемпионат».

По данным сайта «Свободная пресса», матч точно пропустит Станислав Крицюк. Также, возможно, не будут играть Ярослав Ракицкий, Вендел и Юри Алберто. Об этом сообщил главный тренер клуба Сергей Семак.

Ранее португальский футболист Криштиану Роналду на церемонии вручения наград FIFA заявил, что планирует играть в футбол еще четыре или пять лет.