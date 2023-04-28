Спорт 28 апреля 2023, 14:07 Четверых игроков Второй лиги дисквалифицировали из Российского футбольного союза за договорной матч

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение пожизненно отстранить от футбола четырех игроков из Второй лиги. Об этом написал «Матч ТВ».

Решение было принято после раскрытия информации о договорном матче между командами «Салют» и «Ска-Хабаровск-2» в 2022 году.

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«Выяснилось, что был сговор между игроками и начальником команды „Ессентуки“. Установили факты, что во время матча были получены денежные средства», — процитировала «Политика сегодня» руководителя КДК Артура Григорьянца.

Денису Деркунскому, Руслану Пидлисняку, Джоси Дзаурову и Зийадхану Маммадову запретили осуществлять футбольную деятельность.