Спорт 23 апреля 2024, 13:34 «Честно, скучаю по России». Теннисистка Касаткина рассказала о ностальгии по Родине Теннисистка Касаткина заявила, что скучает по России, но пока не может приехать Maksim Konstantinov / Global Look Press

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Российская теннисистка Дарья Касаткина призналась, что скучает по России, но пока у нее нет возможности приехать. Об этом 11-я ракетка мира рассказала в беседе с порталом «Чемпионат».

«Честно, скучаю по России в целом, скучаю по дому», — заявила спортсменка.

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По словам Касаткиной, последний раз она была на Родине в 2021 году. Однако жизненные обстоятельства пока не позволяют ей приехать.

«Что бы ни происходило, родные пенаты в сердце. Вспоминаешь былые моменты, и внутри тепло. Приезжая в Тольятти, замечала: ничего там не поменялось», — отметила теннисистка.

Касаткина добавила, что жить в родном городе, вероятно, не стала бы, но хотела бы посетить места из ее детства. Она призналась, что с возрастом вопрос о доме стал звучать для нее сильнее.

Ранее футболист французского «Монако» Александр Головин заявил, что скучает по пельменям и русскому менталитету.