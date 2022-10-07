Chess.com обвинил шахматиста Ниманн в мошенничестве | 360°

Спорт 07 октября 2022, 13:42 Поделиться Telegram

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Viber Chess.com обвинил шахматиста Ниманн в мошенничестве

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Гроссмейстера Ханса Ниманна заподозрили в мошенничестве. Телеканал «Звезда» рассказал о результатах расследования сайта Chess.com.

Шахматист привлек внимание не только невероятным успехом в 19 лет, но и странным поведением во время партий. В частности, необычными движениями на стуле, использованием жвачки и чересчур спокойным видом во время партии против чемпиона мира Магнуса Карлсена.

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«В целом, мы обнаружили, что Ханс, вероятно, жульничал в более чем 100 онлайн-партиях, включая несколько турниров с призовым фондом», — говорится в расследовании сайта.

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