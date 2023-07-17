Спорт 17 июля 2023, 15:45 Чешский хоккеист Сафин начал сбор документов для получения гражданства России

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Чешский нападающий Остап Сафин начал сбор документов на получение российского гражданства. Сейчас спортсмен находится на просмотре в тольяттинском клубе КХЛ «Лада». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова гендиректора «Лады» Александра Чеботарева.

Спортсмен подписал документ о просмотровом контракте с клубом 15 июля. Договор будет действовать до 15 августа.

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Чеботарев подчеркнул, что смена гражданства Сафина важна для клуба из-за действия ограничения на легионеров, написал «ВЗГЛЯД».