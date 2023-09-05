Спорт 05 сентября 2023, 23:20 Чешский хоккеист чуть не ослеп после попадания шайбы в голову Шайба пробила защиту маски чешского голкипера Крала и повредила глаз игрока Unsplash

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Вратарь чешского хоккейного клуба «Били Тигржи» Даниэль Крал пострадал во время встречи с ХК «Амбри-Пиотта» из Швейцарии. Об этом сообщило издание Sport Bild.

Спортсмен потерял сознание, когда в его голову попала шайба. Она пробила решетку маски голкипера и нанесла ему травмы.

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По словам вратаря, сначала он не понял, что произошло. Перед ударом он видел движение соперника, а потом что-то тяжелое попало ему в голову. Мужчина решил, что его кто-то ударил.

«После того, как ребята сняли с меня маску, я снова смог сориентироваться. Мне было очень страшно, я хотел убедиться, что мое зрение в порядке», — заявил спортсмен.

Крал уже прошел обследования в больнице и вернулся домой. Врачи зашили ему рваную рану, зрению хоккеиста уже ничего не угрожает.

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