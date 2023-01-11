Спорт 11 января 2023, 17:25 Чешский гонщик Лопрайс решил прекратить свое участие в ралли «Дакар-2023» из-за трагического случая

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Накануне машина чешского гонщика Алеша Лопрайса из команды Loprais Praga сбила зрителя, который впоследствии умер в больнице от сердечного приступа. Из-за случившегося пилот решил прекратить свое участие в ралли-рейде «Дакар-2023», написал сайт Motorsport.

Гонщик узнал о трагедии после финиша этапа, поскольку не заметил человека в момент столкновения.

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Погибшим оказался 69-летний итальянец. Лопрайс выразил соболезнования родным и близким, а позже объявил о снятии своей кандидатуры с ралли, сообщило ИА НСН.

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Чешский пилот лидировал в общем зачете грузовиков, опережая голландского гонщика Януса ван Кастерена на 27 минут.