Спорт 15 июля 2023, 18:25 Чешская теннисистка Маркета Вондроушова впервые стала победительницей Уимблдона Чешская теннисистка Вондроушова стала победительницей Уимблдона впервые за свою карьеру РИА «Новости»

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Чешская теннисистка Маркета Вондроушова выиграла в матче с представительницей Туниса Онс Жабер. Впервые за свою карьеру Вондроушова стала победительницей Уимблдона.

Встреча закончилась счетом 6:4, 6:4 в пользу 24-летней чешки. Спортсменки провели на корте один час и 20 минут.

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«Вондроушова стала первой в истории спортсменкой, которая выиграла женский одиночный турнир Уимблдона, не имея номера посева», — написал ТАСС.

Маркета Вондроушова — серебряный призер Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде и победительница одного турнира WTA. Она была первой ракеткой мира в юниорском рейтинге.

Ранее сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Уимблдона пятый раз подряд. Он считается одним из лучших игроков в истории тенниса. В 2023 году серб выиграл минимум по три раза на всех четырех турнирах серии Большого шлема. Новая встреча ждет Джоковича с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом, который обыграл россиянина Даниила Медведева в полуфинале Уимблдона.