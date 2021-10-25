Червиченко высказался о поражении «Спартака»

«Спартак» потерпел разгромное поражение от «Зенита» в Санкт-Петербурге. Матч закончился со счетом 7:1. Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко дал совет команде, как вновь прийти в форму. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Данное поражение «Спартака» стало крупнейшим за всю историю команды. Однако португальский тренер «Спартака» Руй Витория решил не подавать в отставку после провала. Червиченко отметил, что такой исход игры не был случайным. По его мнению, проблема заключается в слабом составе «Спартака».

«Тут не команде, тут руководству надо „резать мясо по живому“ — избавиться минимум от половины игроков и брать новых, потому что эти, на мой взгляд, в той компоновке, которая сейчас, не способны на хорошие результаты», — отметил специалист.