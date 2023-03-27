Спорт 27 марта 2023, 16:24 Червиченко похвалил форварда Пиняева за его выступление в матче с Ираком

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Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал выступление бомбардира Сергея Пиняева в товарищеском матче России с Ираком. Бывшего главу клуба процитировал RT.

Пиняеву удалось забить один гол в матче с Ираком. Таким образом он стал самым молодым нападающим за всю историю российском сборной, забив в возрасте 18 лет четырех месяцев и 24 дней.

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«В таком юном возрасте он с каждым разом чувствует себя увереннее и увереннее», — заметил Червиченко.

По его словам, Пиняев пытается быть лидером, беря на себя игру. Он подчеркнул, что для всего отечественного футбола это хороший знак.