Червиченко оценил слухи о назначении Лева на пост тренера сборной России

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможность того, что Йоахим Лев может заменить Станислава Черчесова на посту тренера российской сборной. Об этом сообщила «Газета.ru».

Червиченко заявил, что Лев будет являться подарком для российской сборной. Он высказался о том, что тренер должен был вовремя уйти из сборной Германии.

«Не совсем уверен, что с ним будет возможность договориться, но для нас это будет опыт лучше, чем с Хиддинком. Всем, кто говорит, что он поедет зарабатывать, скажу, что Йоахим в нашей сборной — это как академика посадить решать задачи для школьников или студентов», — заявил спортсмен.

Червиченко выразил уверенность в том, что Лев не растеряется перед лицом российской сборной. Он отметил, что уровень тренера не позволит ему брать в команду неквалифицированных спортсменов.