Спорт 14 февраля 2023, 17:11 Червиченко одобрил продление контракта Абаскаля со «Спартаком»

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Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко обсудил с сайтом Metaratings решение руководства «красно-белых» продлить соглашение с наставником команды Гильермо Абаскалем.

По мнению Червиченко, боссы спартаковцев сделали правильный ход, оставив Абаскаля во главе команды. Он назвал его самым адекватным тренером «Спартака» за последнее время.

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«А что искать от добра добра, если нашли какую-то формулу взаимодействия и, наверное, получили какие-то гарантии, что он не убежит», — цитирует Червиченко RT.

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Новый договор между 33-летним специалистом и «Спартаком» рассчитан до 2025 года. После 17 туров РПЛ в активе столичного клуба 36 очков. Он находится на второй позиции. Петербургский «Зенит» лидирует с 42 очками.