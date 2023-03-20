20 марта 2023, 13:56
Чернышов заявил, что спартаковцы находятся в катастрофической форме
Экс-наставник московского «Спартака» Андрей Чернышов обсудил с изданием «РБ Спорт» игру своих бывших подопечных в текущем сезоне Российской премьер-лиги.
По словам Чернышова, первые игры после возобновления розыгрыша чемпионата России показали, что «красно-белые» находятся в катастрофической форме.
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«Ничья с „Уралом“, сложная победа над „Факелом“ и поражение от „Оренбурга“ — это не тот результат, который должен был показать клуб», — цитирует специалиста RT.
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Он предположил, что неудачное выступление спартаковцев может быть связано с провалом при подготовке к весенней части сезона.
По итогам 20 туров в активе московской команды 40 очков. Она находится на третьем месте в турнирной таблице. Лидером чемпионата является петербургский «Зенит» с 48 очками.
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