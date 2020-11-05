«Черный русский» против Тайсона: Рой Джонс решил выйти на бой с триколором — и это неудивительно
Об этом «360» рассказал главный продюсер телекомпании «Бойцовский клуб», эксперт по боксу Андрей Баздрев.
«В этом ничего нового нет. Паспорт российский у него есть уже около 10 лет, может чуть меньше. На многие бои, которые он проводил, он выходил с российским флагом. Ничего удивительного Рой не делает — ничего такого, чего мы от него не ожидали», — подчеркнул он.
Эксперт отметил, что сейчас нельзя точно сказать, что именно произойдет во время боя Джонса и Тайсона — именно поэтому поединок все обсуждают.
«С одной стороны, 15-17 лет назад многие бы посчитали, что победил бы Рой Джонс, а лет 25 назад — практически точно выиграл бы Тайсон. Сейчас непонятно, в какой форме они оба, как они себя в эту форму приводят, как они будут дышать, двигаться, держать удар. Решительно не ясно, что мы увидим», — отметил Баздрев.
При этом он напомнил, что боксеры встретятся в выставочном, показательном бою. Такие бои проводил Мухаммед Али, который выступал против японского каратиста, как другие чемпионы 20-х-30-х годов. Он отметил, что раньше некоторые спортсмены — например, Тони Галенто — за один вечер могли сразиться сразу с тремя или четырьмя противниками.
«Сейчас такие бои делать тяжелее, потому что всяческие комиссии стараются следить и медицину проверять для участников. Но все-таки мне что-то подсказывает, что для участников будут поблажки. Учитывая возраст и статус боя», — заключил Баздрев.
Рой Джонс поддержал идею выйти на бой с Майком Тайсоном под российским флагом во время интервью «Известиям». Он отметил, что в таком случае поединок можно было бы анонсировать, как «Черный русский» против Тайсона».