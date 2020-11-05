В том, что бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Рой Джонс может выйти на бой с Майком Тайсоном под российским флагом, нет ничего удивительного. Он уже несколько раз делал так во время своих боев.

Об этом «360» рассказал главный продюсер телекомпании «Бойцовский клуб», эксперт по боксу Андрей Баздрев.

«В этом ничего нового нет. Паспорт российский у него есть уже около 10 лет, может чуть меньше. На многие бои, которые он проводил, он выходил с российским флагом. Ничего удивительного Рой не делает — ничего такого, чего мы от него не ожидали», — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что сейчас нельзя точно сказать, что именно произойдет во время боя Джонса и Тайсона — именно поэтому поединок все обсуждают.

«С одной стороны, 15-17 лет назад многие бы посчитали, что победил бы Рой Джонс, а лет 25 назад — практически точно выиграл бы Тайсон. Сейчас непонятно, в какой форме они оба, как они себя в эту форму приводят, как они будут дышать, двигаться, держать удар. Решительно не ясно, что мы увидим», — отметил Баздрев.

При этом он напомнил, что боксеры встретятся в выставочном, показательном бою. Такие бои проводил Мухаммед Али, который выступал против японского каратиста, как другие чемпионы 20-х-30-х годов. Он отметил, что раньше некоторые спортсмены — например, Тони Галенто — за один вечер могли сразиться сразу с тремя или четырьмя противниками.

«Сейчас такие бои делать тяжелее, потому что всяческие комиссии стараются следить и медицину проверять для участников. Но все-таки мне что-то подсказывает, что для участников будут поблажки. Учитывая возраст и статус боя», — заключил Баздрев.

Рой Джонс поддержал идею выйти на бой с Майком Тайсоном под российским флагом во время интервью «Известиям». Он отметил, что в таком случае поединок можно было бы анонсировать, как «Черный русский» против Тайсона».