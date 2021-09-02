Спортивный комментатор Георгий Черданцев раскритиковал сборную России по футболу за ничью с Хорватией. По его словам, команда упустила хороший шанс выйти на первое место. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Сборная России провела матч с Хорватией в «Лужниках» в рамках отборочного турнира к Чемпионату Мира-2022. Состязание завершилось со счетом 0:0. Новый тренер сборной Валерий Карпин назвал результат «нормальным», однако с ним не согласился Черданцев.

«Со второго места, через „стыки“ пробиться будет невероятно сложно. Хорватия ничего сверхъестественного не показала, и мы должны были выжать из этой игры гораздо больше. К сожалению, не получилось, и мне не очень понятна реакция большинства, в том числе футболистов, что ничья — это хорошо», — заявил комментатор.