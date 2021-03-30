Черданцев призвал сборную России по футболу воспользоваться слабостями словаков

Сборная России по футболу сыграет со сборной Словакии 30 марта в матче отбора на чемпионата мира. Комментатор Георгий Черданцев в беседе с «360» рассказал, что поможет выиграть нашей команде.

«Как и предполагали с самого начала, группа достаточно ровная. В ней нет явного фаворита. Поражение Хорватии от Словении подтвердило, что не Хорватия является главным фаворитом в борьбе за первое место», — заявил комментатор.

Он считает, что будет сложно из этой группы выйти без проигрыша. Если Россия, по его мнению, приедет из Словакии с положительным счетом, хотя бы с ничьей, это будет отличным результатом.

«Это будет вообще отличный старт отборочного цикла, потому что в такой группе в трех матчах подряд сложно не проиграть. Словакия очень крепкая команда. С другой стороны, к вопросу недооценки Мальты и вопросам, которые могут быть у болельщиков, почему сборная России не выиграла 10:0 — потому что все научились играть в футбол, и та же Мальта по ходу матча со Словакией на выезде вела со счетом 2:0», — сказал он.

Черданцев предполагает, что у Словаков есть определенные проблемы, если они в начале матча проигрывали команде, находящейся 173 по рейтингу.

«Этими слабостями нужно воспользоваться. Но и не допускать тех ошибок, которые у нас были в обороне в игре со Словенией. Наши футболисты много раз упускали мяч, были ошибки перед штрафной площадью», — отметил Черданцев.

Он надеется, что тренерский штаб перед игрой со Словакией провел с футболистами работу над ошибками. Комментатор предполагает, что будут корректировки по тактике и по составу.