Черданцев объяснил интерес европейских клубов к Дзюбе. Но есть нюансы

Игрок петербургского «Зенита» Артем Дзюба интересен любому хорошему клубу как минимум потому, что он лидирует по системе «гол + пас» в отборочном турнире Евро-2020. Таким мнением поделился с «360» Георгий Черданцев.

Эксперт также отметил, что Дзюба успешно выступает в сборной и Лиге чемпионов. Поэтому за его карьерой внимательно следят и зарубежные клубы. Но есть и нюансы в том, почему иностранные команды до сих пор не смогли получить форварда «Зенита».

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«Контракт Дзюбы достаточно большой, чтобы европейский клуб его потянул. И не забывайте, о разнице в налогах в России и за рубежом. Я имею в виду тот налог, который платит гражданин. Конечно, в России он меньше, чем в Европе», — сказал Черданцев.

Также он отметил, что Дзюба уже не молодой футболист и тот большой контракт, который у него есть сейчас может стать для него последним.

«Есть еще чисто финансовые нюансы, которые тоже стоит иметь в виду», — пояснил Георгий Черданцев и подчеркнул, что с точки зрения футбола Дзюба мог бы играть в любой ведущей лиге. Главное, чтобы ему команда подходила ему по стилю игры.

Ранее в СМИ прошла информация о том, что Артемом Дзюбой заинтересовался миланский клуб «Интера». Итальянцы срочно ищут замену своему форварду Алексису Санчесу, который получил травму и не сможет играть на протяжении трех месяцев. По неподтвержденным данным, сделку по покупке российского игрока могут заключить этой зимой.