Черданцев назвал свою зарплату маленькой

Футбольный комментатор Георгий Черданцев получает в месяц почти миллион рублей. При этом такой доход он назвал до смешного низким, так как один зарабатывает деньги для семьи.

Во время интервью на YouTube-канале Sports у Черданцева уточнили, действительно ли он получает 600-800 тысяч рублей в месяц. На это комментатор ответил, что работает еще и ведущим, поэтому может получать как больше, так и меньше.

«Это зависит от количества эфиров и от того, насколько хорошо продается реклама в моей программе. Комментаторская ставка к этому не имеет отношения», — пояснил Черданцев.

В итоге интервьюер округлил сумму до одного миллиона рублей. Комментатор подчеркнул, что является в семье единственным снабженцем. Он отметил, что содержит уже много лет своих родителей.

«Чем больше зарабатываешь, тем больше тратишь. Если я могу себе позволить полететь куда-то бизнес-классом, полечу бизнес-классом, не буду откладывать. Более того, я считаю, что зарабатываю мало. До смешного мало», — заявил Черданцев.

Он добавил, что его европейские коллеги получают куда больше. В качестве примера он привел ведущего из Италии, который зарабатывает полмиллиона евро в год (более 44 миллионов рублей).