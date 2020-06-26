Черданцев исключил, что на виртуальной трибуне «Зенита» будут провокации

По мнению Черданцева, ссылку на Zoom-конференцию будут рассылать не всем подряд. Он предположил, что их получат только владельцы абонементов, поэтому не стоит опасаться каких-либо провокаций.

«Мне кажется, это достаточно бессмысленная история. Я думаю, что есть модератор, который будет за всем этим делом следить», — добавил комментатор.