Черданцев исключил, что на виртуальной трибуне «Зенита» будут провокации
Во время матча «Зенита» с самарскими «Крылышками» состоится виртуальная встреча фанатов петербургского клуба в формате Zoom-конференции. Спортивный комментатор Георгий Черданцев заверил радиостанцию «Говорит Москва», что болельщикам или хакерам не удастся показать неприглядные кадры во время игры.
По мнению Черданцева, ссылку на Zoom-конференцию будут рассылать не всем подряд. Он предположил, что их получат только владельцы абонементов, поэтому не стоит опасаться каких-либо провокаций.
«Мне кажется, это достаточно бессмысленная история. Я думаю, что есть модератор, который будет за всем этим делом следить», — добавил комментатор.