Черчесову предложили возглавить сборную Польши по футболу

Бывший тренер национальной команды России по футболу Станислав Черчесов получил предложение возглавить европейскую сборную. Речь идет о команде Польши: ему предлагают должность в том случае, если поляки не смогут отобраться на чемпионат мира-2022.

Сейчас польская команда находится на второй строчке в группе I. Она немного уступает лидеру, сборной Англии. Пока отставание составляет три очка, до окончания отборочного турнира ЧМ-2022 осталось два тура. О предложении для Станислава Черчесова сообщил телеканал «Матч ТВ».

Станислав Черчесов покинул сборную России после окончания чемпионата Европы. Российская национальная команда под его руководством не смогла выйти из группы. Стоит отметить, что Черчесов уже работал с польскими спортсменами Он был тренером в одной из самых популярных клубов — варшавской «Легии». Во время работы в этой команде он завоевал золото чемпионата страны и выиграл кубок.

Ранее Черчесов намекал, что его новым местом работы в качестве тренера может стать сборная Турции. По его словам, он уже обсуждал этот вопрос с Турецкой федерацией футбола.