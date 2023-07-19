Спорт 19 июля 2023, 22:56 Черчесова уволили из «Ференцвароша» Черчесова уволили из венгерского клуба «Ференцварош» после вылета из Лиги чемпионов РИА «Новости»

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Российского специалиста Станислава Черчесова отправили в отставку с поста главного тренера венгерского «Ференцвароша». Информация об этом появилась на сайте футбольного клуба.

«Президент клуба Габор Кубатов провел личную встречу с Черчесовым. Было принято решение о его уходе с поста главного тренера», — сказано в сообщении.

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Обязанности главного тренера теперь будет исполнять Чаба Мате.

В среду, 19 июля, команда под руководством российского тренера проиграла фарерскому «Клаксвику» со счетом 0:3 и выбила из борьбы в турнире. Таким образом, «Ференцварош» не смогла выйти во второй раунд квалификации Лиги чемпионов.

Бывший тренер сборной России возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года и два раза становился с командой чемпионом Венгрии, а также за его плечами победа в Кубке страны.

Ранее защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес решил вернуться в венгерский «Ференцварош». В составе «Краснодара» Рамирес играл с 2017 года.