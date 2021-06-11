Черчесова назвали надеждой на спасение российского футбола

Бывший арбитр Международной футбольной ассоциации (ФИФА) Сергей Хусаинов похвалил работу тренера российской сборной Станислава Черчесова. Он назвал его надеждой на спасение российского футбола. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».

Хусаинов не избежал и громких сравнений. Он напомнил, что раньше Черчесов был вратарем и сравнил тренера с Иисусом.

«Посмотрите, какую позицию он занимает — руки в стороны. Это же Иисус! Господи, спаси! Последняя надежда на вратаря. Последняя надежда на Черчесова, что он сможет достучаться до каждого игрока, выходящего на матч», — заявил экс-арбитр.

Первый матч группового этапа на чемпионате Европы с участием российской команды состоится 12 июня. Наша команда выступит против Бельгии.