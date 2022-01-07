Черчесов запретил игрокам «Ференцвароша» говорить некоторые слова

Российский главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов во время первого тренировочного занятия в клубе рассказал футболистам, что не нужно произносить слово «проблема». Его слова привела пресс-служба венгерского коллектива.

«Давайте забывать слово „проблема“. Оно мне вообще не нравится. Я сам никогда не говорю игрокам „пожалуйста“. Вы мне его тоже не говорите», — заявил наставник.

По словам Черчесова, игроки-профессионалы должны просто делать свои дело, а потом уже смотреть, что в итоге получилось. Он уверен, что при должном выполнении поставленной задачи команда добьется успеха.

Также россиянина попросили описать свой тренерский стиль, он сравнил себя с демократичным диктатором.

«Это футбольная команда и каждый должен заниматься своим делом. Желание одного человека не может пересекаться с интересами остальных», — заявил Черчесов.

Российский специалист возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года, заключив контракт до 30 июня 2024 года. Также в послужном тренерском списке Черчесова были «Спартак», «Динамо», сборная России.