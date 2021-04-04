Черчесов заявил о «дзюбозависимости» российской сборной

Форвард сборной России по футболу Артем Дзюба играет в команде важную роль. Даже без капитанской повязки он остается ее лидером. Об этом в интервью изданию «Чемпионат» заявил главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

Он подчеркнул, что любая футбольная команда всегда зависит от лидера.

«Сборная России имеет „дзюбозависимость“. „Барселона“ имеет „мессизависимость“. „Милан“ имеет „ибразависимость“. Не будет Ибрагимовича — найдут другого Ибрагимовича», — подчеркнул Черчесов.

Осенью прошлого года Станислав Черчесов не стал вызывать нападающего «Зенита» Артема Дзюбу на сборы после скандала со сливом интимного видео. Без форварда российские футболисты уступили сборной Сербии с разгромным счетом 0:5.

Дзюба вернулся в сборную и снова получил капитанскую повязку только в марте. Он принял участие в трех матчах отборочного турнира к чемпионату мира — 2022, где отличился тремя голами и одной результативной передачей.

Всего в активе спортсмена в играх за сборную 29 результативных голов в 50 играх. Он отстает всего на один забитый мяч от лучшего бомбардира в истории сборной России — Александра Кержакова.