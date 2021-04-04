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    04 апреля 2021, 20:48

    Черчесов заявил о «дзюбозависимости» российской сборной

    Анатолий Минкин

    Форвард сборной России по футболу Артем Дзюба играет в команде важную роль. Даже без капитанской повязки он остается ее лидером. Об этом в интервью изданию «Чемпионат» заявил главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

    Черчесов заявил о «дзюбозависимости» российской сборной

    Он подчеркнул, что любая футбольная команда всегда зависит от лидера.

    «Сборная России имеет „дзюбозависимость“. „Барселона“ имеет „мессизависимость“. „Милан“ имеет „ибразависимость“. Не будет Ибрагимовича — найдут другого Ибрагимовича», — подчеркнул Черчесов.

    Осенью прошлого года Станислав Черчесов не стал вызывать нападающего «Зенита» Артема Дзюбу на сборы после скандала со сливом интимного видео. Без форварда российские футболисты уступили сборной Сербии с разгромным счетом 0:5.

    Дзюба вернулся в сборную и снова получил капитанскую повязку только в марте. Он принял участие в трех матчах отборочного турнира к чемпионату мира — 2022, где отличился тремя голами и одной результативной передачей.

    Всего в активе спортсмена в играх за сборную 29 результативных голов в 50 играх. Он отстает всего на один забитый мяч от лучшего бомбардира в истории сборной России — Александра Кержакова.