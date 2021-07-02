Черчесов заговорил об авторитете Дзюбы после слитого интим-видео

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, как слитое интимное видео повлияло на авторитет футболиста Артема Дзюбы в команде. Тренер заявил, что отделяет личную жизнь игроков от профессиональной. Тем более что Дзюба не утратил своих лидерских качеств.

Черчесов сказал, что есть непростительные вещи и Дзюба это понимает.

«Но надо отделять одно от другого. Самые воспитанные ничего не выигрывают. Я уже говорил об этом — даже никто никуда не опоздал. Лидерских качеств он не утратил, это я бы увидел», — заявил главный тренер российской сборной. Его процитировал Sports.ru.

Черчесов отметил, что футболист играл, забивал и прошел целый цикл. Тренер сказал, что команда не может разбрасываться игроками такого уровня, как Дзюба.

Интимное видео Артема Дзюбы утекло в Сеть осенью 2020 года. После этого он на некоторое время был отстранен от игр в сборной.

Станислав Черчесов также 2 июля прокомментировал слухи о своей отставке после провала сборной России на Евро-2020. Тренер заявил, что пока никуда не собирается уходить и сейчас думает о предстоящем матче РФ с Хорватией.