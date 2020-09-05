Черчесов высказался о ротации состава в матче с Венгрией

Изменения в стартовом составе российской национальной сборной в преддверии встречи с венграми еще не обсуждались. Нужно проанализировать тренировку и посоветоваться с медиками. Об этом заявил наставник команды Станислав Черчесов.

«Пока мы не обсуждали сегодняшнюю тренировку. Перед решением [по изменению стартового состава] проанализируем занятие и посоветуемся с медицинским штабом, хотя проблем у игроков быть не должно», — приводит слова Черчесова «Спорт-экспресс» со ссылкой на пресс-службу сборной.

3 сентября Россия обыграла Сербию в матче первого тура Лиги наций со счетом 3:1. Дублем в ворота противника отметился капитан нашей команды Артем Дзюба, пишет сайт телеканала «Царьград». Второй мяч он отправил в сетку левой ногой и заявил, что это ответ хейтерам, которые критикуют его за то, что он «одноногий». Он признался, что матч с сербами был непростым, и подчеркнул важность победы.

Следующий матч в рамках второго тура Лиги наций UEFA сборная России проведет против команды из Венгрии. Игра состоится в воскресенье, 6 сентября, в Будапеште.