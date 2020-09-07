Черчесов высказался о победе россиян над сборной Венгрии

«На таком уровне нельзя давать сопернику перехватывать инициативу», — обратил внимание Черчесов.

Он выразил сожаление, что сборная РФ пропустила два мяча. Однако затем футболистам удалось выровнять игру, несмотря на территориальное преимущество венгров.

Уточняется, что матч россиян с венграми закончился со счетом 3:2. Национальная сборная набрала шесть очков и возглавила турнирную таблицу третьей группы в Лиге В.