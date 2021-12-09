Черчесов спрогнозировал исход матча «Легии» и «Спартака»

Экс-тренер «Спартака», «Легии» и сборной России Станислав Черчесов прокомментировал предстоящую игру между москвичами и поляками. По словам наставника, столичный клуб сейчас неплохо смотрится в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом тренер заявил в эфире «Матч ТВ».

«Кто сильнее? На бумаге, наверное, все-таки „Спартак“. В чемпионате России они получше идут, в Лиге Европы важные матчи с „Наполи“ выиграли, с „Лестером“ в последней игре сыграли хорошо», — процитировала «Политика сегодня» слова Черчесова.

Сейчас московский «Спартак» идет на втором месте в группе С, имея в активе семь очков. «Легия» находится на четвертом месте с шестью очками.