Черчесов рассказал о ближайших товарищеских матчах сборной России

По данным издания, при подготовке к чемпионату Европы тренерский штаб намеревался сыграть выездные матчи со сборными Молдавии, Польши и Швеции, чтобы смоделировать атмосферу последней игры группы с датчанами.

По словам Черчесова, россияне сыграют в октябре со шведами, а в ноябре с молдаванами. В УЕФА уже определились с датами для контрольных матчей.

«Рассчитываем сыграть, как и предполагали в этом году, с Польшей перед Евро, а вот по Сербии будем думать, ведь осенью дважды встретимся с этой командой в Лиге наций», — поделился наставник россиян.

Он объяснил, почему в ближайшем будущем невозможен матч сборной во Владикавказе. Причина в том, что в столице Северной Осетии нет стадиона, который мог бы принять такой матч.

Что касается Грозного, то сборная России уже играла там товарищеский матч с румынами в ноябре 2016 года.

«Кстати, когда мы планировали ту игру, тренером румын был мой товарищ Кристоф Даум. На семинаре в Париже, мы с ним обсуждали этот вариант, и он тогда сильно сомневался и согласился с опаской. Но в итоге все прошло отлично», — напомнил 56-летний специалист.