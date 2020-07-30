Черчесов рассказал, как пандемия отразилась на сборной

Он рассказал, что работа тренера частично является удаленной, поэтому после возобновления тренировок сложнее придется игрокам.

«Мы лицом к лицу видим команду раз в два месяца, а повседневное общение с игроками идет по телефону. Так что для тренерского штаба ситуация не критичная. А вот то, что команда не собиралась так долго, и футболисты не чувствовали друг друга, это важно», — приводит слова Черчесова РИА ФАН.

3 сентября сборная России по футболу встретится с Сербией во время матча Лиги наций. Отмечается, что перед этой игрой не будет ни контрольных, ни товарищеских встреч. Напомню, последний раз спортсмены выходили на поле в ноябре 2019 года.