Черчесов рассказал, готов ли вернуться в сборную России в случае ухода Карпина

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов дал интервью для сайта kp.ru. В частности, он ответил на вопрос, готов ли вернуться на должность тренера сборной в случае ухода нынешнего тренера Валерия Карпина.

Черчесов дал понять, что воспринимает работу со сборной как долг.

«Я всегда рассматривал работу в национальной сборной как назначение, а не как приглашение. Это главная команда и это твоя страна», — сказал тренер.

После проигрыша сборной России по футболу сборной Хорватии Валерий Карпин намекнул, что думает об уходе из сборной, заявив, что может уже не быть тренером к стыковым матчам ЧМ-2022. Правда, после этого Карпин опроверг распространяяющиеся слухи, заявив, что остается в сборной.

Ранее бывший игрок «Барселоны» Александр Глеб высказался об изменениях, которые случились в сборной после прихода Валерия Карпина. По его мнению, игра футболистов поменялась в лучшую сторону.