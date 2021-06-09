Черчесов: работу в сборной России считаю привилегией

Наставник национальной сборной по футболу Станислав Черчесов признался порталу Sport24, что считает привилегией работу в российской команде.

«Мы играем под флагом своей страны, а на стадионе перед матчами звучит национальный гимн. Когда ты стоишь у бровки, понимаешь, за тобой страна, и нужно отдать все силы без остатка», — подчеркнул специалист.

По словам Черчесова, родители воспитали его таким образом, что понятия родина, земля, страна — это базовые, ни с чем не сравнимые вещи.

«Как уже неоднократно говорил, работу в сборной России считаю привилегией», — цитирует тренера «Газета.ru».

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. 12 июня состоится первая игра сборной РФ в рамках турнира. Россияне встретятся с бельгийцами в Санкт-Петербурге.