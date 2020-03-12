Черчесов продолжит тренировать сборную России до конца 2022 года
Об этом в Twitter сообщил официальный аккаунт национальной команды.
«Станислав Черчесов продлил контракт со сборной России. Соглашение рассчитано до 30 декабря 2022 года», — сказано в публикации.
Информация, что РФС продлит контракт с главным тренером национальной сборной появилась еще 16 января.
Станислав Черчесов возглавил тренерский штаб сборной в августе 2016 года. На чемпионате мира-2018 национальная команда показала лучший результат, дойдя до четвертьфинала.
Под руководством Черчесова сборная вышла на Евро-2020 со второго места в группе. Однако теперь из-за эпидемии коронавируса мероприятие под угрозой срыва.
Ранее союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) попросил страны, где в этом году будут проходить матчи чемпионата Европы, провести игры в назначенные сроки, несмотря на распространение коронавируса.